استدعاء سفير العراق بإيران بعد إهانته للعراقيين واستخفافه بمشاكلهم

بغداد(صدى):

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، سفيرها في العاصمة الإيرانية طهران، راجح الموسوي، على خلفية إهانته لمواطنين عراقيين.

وقال المتحدث باسم ” الخارجية العراقية ” في بيان له : ” إن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وجه بإعادة السفير راجح الموسوي إلى بغداد فورًا، على خلفية التصرف غير المسؤول الذي صدر منه تجاه مواطنين عراقيين مقيمين في إيران ” .

وأكد البيان أنه سيتم التحقيق بالأمر، واتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك التصرف، مشددًا على أهمية أن تلتزم سفارة العراق في طهران بأن تكون بيتًا للعراقيين أسوة بالبعثات الأخرى.

وكان السفير العراقي قد شن هجومًا على عراقيين خلال استضافته الثلاثاء الماضي في إحدى الحسينيات بمنطقة ” دولت آباد ” جنوب طهران، بعدما طرحوا عليه أسئلة تعنى بمشاكله، قائلا : ” أنا لست صغيرًا أمامكم ولا تطولوا ألسنتكم.. هذه دولتكم اذهبوا وعارضوا ” .

يذكر أن الجالية العراقية تعاني من صعوبات في التواصل مع السفارة العراقية بطهران بسبب المعاملة السيئة، التي يتلقونها من موظفي السفارة، فضلًا عن منعهم من دخول مبنى السفارة.