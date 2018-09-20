عبدالله السدحان يكشف سبب خلافه مع ناصر القصبي ويتحدث عن زيارة حليمة بولند

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان عبدالله السدحان، سبب خلافه مع ناصر القصبي، بعد صداقة بينهما دامت أكثر من 20 عامًا.

وأوضح السدحان أن خلافًا في وجهات النظر، وقع بينه وبين القصبي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحدث بين أي ثنائي فني، مؤكدًا أنه لا يوجد لديه أي مانع في التعاون الفني مرة أخرى مع القصبي، مشيرًا إلى أن مسلسل ” طاش ما طش ” من أقرب الأعمال إلى قلبه.

وعن زيارة الإعلامية الكويتية حليمة بولند له في شركة الإنتاج الخاصة به، أكد أنه غير نادم إطلاقًا، قائلا : ” أرفض الانتقادات التي وجهت إليها والادعاء أن طريقتها اتسمت بالدلع، اللقاء بيننا كان عفويًا وطبيعيًا ” .