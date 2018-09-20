بالفيديو.. برنامج تلفزيوني للحديث عن إنجازات ” الحمدين ” في ” كراتين البيض ” !

طلال الضوي(صدى):

استمرارًا لتخبط تنظيم ” الحمدين ” منذ سريان المقاطعة، وفي حدث أثار السخرية لدى الشعب القطري ، خصص تلفزيون قطر برنامجًا تلفزيونيًا للحديث عن تحقيق إنجازاً كبيراً يتمثل بنجاحه في إنتاج ” قوالب البيض ” الكرتونية.

ويوضح هذا اللقاء التلفزيوني المثير للسخرية، مدى الفقر المهني لدى إعلام ” الحمدين ” ،حيث جعلوا من إنتاج قوالب البيض الكرتونية حدثًا هامًا يتصدر واجهة برامجهم، ويفاخرون به بكل سذاجة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتباهى فيه الدول بصدارتها في شتى القطاعات الكبرى، ليظهر النظام القطري حماقته ووضاعة طموحاته.

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