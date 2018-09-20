تحذير للإيرانيين حاملي الجنسية البريطانية من السفر لبلادهم

لندن(صدى):

حذرت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الأربعاء، رعاياها في جميع أنحاء العالم، من السفر إلى إيران، إلا في الحالات الاستثنائية فقط.

ويأتي ذلك القرار الذي اتخذه وزير الخارجية البريطاني ” جيرمي هنت ” ،خوفًا من اعتقال الإيرانيين حاملي الجنسية البريطانية من قبل السلطات الأمنية في إيران.

وقالت الخارجية في بيان لها : ” الإيرانيين من حملة الجنسية البريطانية، كانوا للأسف وفي عدة مناسبات يتعرضون للخطر عند زيارتهم إيران، وإذا اعتُقلوا فإن قدرتنا على الدعم تكون محدودة للغاية، لأن الحكومة الإيرانية لا تعترف بالجنسية المزدوجة ” .

يذكر أن الحكومة البريطانية لم تتمكن من الإفراج عن الناشطة والصحفية البريطانية من أصول إيرانية ” نازنين زاغري ” ، التي تقبع في سجون طهران بعد أن أدانتها المحكمة في 2016 بتهمة ” التآمر ضد النظام ” .