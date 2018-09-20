بالفيديو..40فتاة سعودية يخضن تجربة تعلم الغوص في الدمام

عادل الحربي (صدى):

خاضت40 فتاة سعودية تجربة تعلم رياضة الغوص بإحدى المدارس في الدمام للحصول على شهادة رسمية كغواصات محترفات.

وأكدت الغواصة المتدربة ” أبرار سعيد “، في تقرير على قناة ” الحرة ” الفضائية، على سعادتها بخوض هذه التجربة للتعرف على عالم في غاية الجمال، موضحة أن أكثر رياضة تحرق سعرات حرارية السباحة والغوص.

في حين قالت مدربة الغوص “مريم المعلم” إنها تمارس تدريب الغوص منذ 3 سنوات، حيث تمتلك خبرة الغوص في المحيطات.