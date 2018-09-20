بالفيديو..40فتاة سعودية يخضن تجربة تعلم الغوص في الدمام
خاضت40 فتاة سعودية تجربة تعلم رياضة الغوص بإحدى المدارس في الدمام للحصول على شهادة رسمية كغواصات محترفات.
وأكدت الغواصة المتدربة ” أبرار سعيد “، في تقرير على قناة ” الحرة ” الفضائية، على سعادتها بخوض هذه التجربة للتعرف على عالم في غاية الجمال، موضحة أن أكثر رياضة تحرق سعرات حرارية السباحة والغوص.
في حين قالت مدربة الغوص “مريم المعلم” إنها تمارس تدريب الغوص منذ 3 سنوات، حيث تمتلك خبرة الغوص في المحيطات.
غواصات سعوديات يتحدين الخوف pic.twitter.com/FUosH4zA0Q
— الحرة (@alhurranews) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54350 ] نشر منذ 39 دقيقة
موفقات خير ,,
,, بس انتبهن من الدوَّامات لا يحوشنكن ,, خليكن ذربات ,,