الحرس الوطني يكشف موعد استقبال الدفعة الثانية

عادل الحربي (صدى):

كشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ممثلة بإدارة التدريب والتطوير، اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية من (برنامج تطوير مساعد طبيب الأسنان)، لخريجي وخريجات دبلوم مساعد طبيب الأسنان، من خلال برنامج توطين الوظائف الصحية.

ويشمل البرنامج دورة لغة إنجليزية مكثفة، بالإضافة إلى دروس علمية متخصصة وتدريب عملي كمساعد طبيب أسنان.

واشترطت ” الوزارة ” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحصوله على شهادة دبلوم مساعد طبيب أسنان، وألا يقل التقدير عن (جيد)، اجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الفحص الطبي.

وأوضحت ” الوزارة ” أن مدة البرنامج ” 12 شهرًا ” ، ومميزاته ” راتب شهري، فرصة للحصول على وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بعد اجتياز البرنامج بنجاح ” .

وبيّنت ” الوزارة ” أن الأوراق المطلوبة : السيرة الذاتية، صورة من إثبات الهوية، صورة من شهادة الدبلوم، صورة من السجل الأكاديمي، وأن موعد التقديم متاح بدءًا من اليوم الأربعاء ومستمر لمدة شهر من تاريخه.

وأشارت ” الوزارة ” إلى أنه على الراغبين في التقديم لهذا البرنامج تعبئة نموذج الالتحاق بالبرنامج من خلال الرابط الأتي من هـــــــنا.

ووإرساله عبر البريد الإلكتروني: al [email protected]