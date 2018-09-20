” لا عوائق أمام أصحاب الهمم ” .. مدرسة تبوك لتعليم القيادة تبدأ تدريبهن

محمود البلوي(صدى):

بدأت مدرسة تبوك لتعليم قيادة المركبات، في تقديم خدمة التدريب لقيادة المركبات لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تحت شعار ” لا عوائق أمام أصحاب الهمم ” .

وأصبحت مدرسة تبوك لتعليم القيادة، أول مدرسة في المملكة تقدم هذه الخدمة، حيث أكدت الدكتور ماجدة العتيبي نائب المدير التنفيذي للمدرسة، أن جميع كادر المدربات على درجة عالية من الخبرة والمؤهلات التدريبية.

وأضافت ” العتيبي ” ، أن المدرسة قامت بالتنسيق مع إدارة المرور في هذا الشأن، مؤكدة أن ذوي الاحيتاجات الخاصة سيكون لهن الحق في الحصول على رخصة القيادة بعد تقدي تقرير طبي معتمد يثبت قدرتهن على القيادة.