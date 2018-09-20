نشر : منذ 2 ساعتين 737 2 فيديوهات متنوعة شاهد .. بكاء الفنانة الهام شاهين على الهواء بسبب والدتها الوسوم:السعودية
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4024 ] نشر منذ 1 ساعة
ربي اني اشتقت لمبسمها فأجعلها يارب مبتسمة في فردوسك الأعلى من الجنه واجمعني بها ياارحم الراحمين امي💔
سأل طفل أبيه:لماذا أفضل النّاس يموتون سريعاً؟
فرد الأب: إن كنت في الحديقة أي وردة تقطف؟
فقال الطفل: الأجمّل بينهم .
تأملوها💔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 36 دقيقة
ياقلبي عليك يا بنت النور الله يرحمهم جميع مهما بكينا وحزنا لن يعودوا الينا بل نحن من سيذهب لهم ولكن الدموع قد تغسل بعض الامور في القلب. ولكن لا تطفي الشوق لمن هم تحت التراب بل يزيد الشوق لحظه بعد لحظه رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته