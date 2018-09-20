بالصور.. ريال مدريد يفوز بثلاثية نظيفة على روما بدوري أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على فريق روما الإيطالي بثلاثية نظيفة ، بدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وسجل اللاعب إيسكو الهدف الأول في الدقيقة الـ 45، في حين سجل اللاعب غاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 58 من زمن المباراة، وسجل اللاعب ماريانو دياز في الدقيقة الـ90.

وتعود المواجهة الأخيرة بين الناديين إلى ثمن نهائي 2015-2016 حين فاز ريال ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة 2-صفر، حيث التقيا سابقاً في عشر مباريات فاز ريال مدريد في 6 مقابل 3 انتصارات لروما ومباراة وحيدة انتهت بالتعادل وأحرز ذئاب روما 9 أهداف مقابل 19 هدفًا سجلها الملكي الإسباني.