هيئة تنمية الصادرات السعودية توفر وظيفة إدارية شاغرة.. تعرف على شروطها

فاطمه المالكي (صدى):

أتاحت هيئة تنمية الصادرات السعودية، وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.

وأكدت الهيئة ان الوظيفة تحت مسمى (أخصائي تسويق رقمي)، لحملة درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها، ويفضّل وجود شهادات مهنية متخصصة في مجال التسويق الرقمي.

وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي أخصائي تسويق رقمي، والهدف الوظيفي المشاركة في إعداد خطة التسويق الرقمي وتنفيذ النشاطات المختلفة للتسويق الرقمي التي تعزز حضور الهيئة في القنوات والمنصات الرقمية.

وأضافت أن المهام والمسؤوليات الرئيسية هي المشاركة في إعداد إستراتيجية وخطة التسويق الرقمي بحسب أفضل الممارسات والتوجهات التي تساعد على تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية في الترويج للخدمات التي تقدمها الهيئة أو الحملات التسويقية وزيادة الزيارات على موقع الهيئة، إدارة جميع الحملات الرقمية، بما في ذلك التسويق عبر محركات البحث، والكتيبات والمنشورات الرقمية عبر الإنترنت وغيرها من الحملات الترويجية التي تساعد على تحقيق أهداف الهيئة من خلال التسويق الرقمي، إدارة الميزانية المخصصة للتسويق الرقمي وتفعيل عدد من الآليات مثل (SEO، PPC، Paid Search) بما يحقق أفضل نتائج مقابل الاستثمار، إعداد وإدارة حملات التسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي بما يتماشى مع خطط وأهداف التسويق المؤسسي، تحليل التفاعلات اليومية التي تحدث على الشبكات الاجتماعية مع عملاء الصادرات السعودية الحاليين والمتوقعي، تحليل اتجاهات الإعلام الاجتماعي ورصد تفاعلات الصادرات السعودية مع العملاء من أجل تحسين صورة العلامة المؤسسية لهيئة الصادرات السعودية، و العمل على تطوير قنوات للاتصال الرقمي بما يحقق أهداف التسويق الرقمي لدى الهيئة.

وتابعت الشركة أن من المهام الرئيسية أيضا العمل على تطوير وصيانة موقع الهيئة على الإنترنت من أجل تحسين الاستخدام والتصميم والمحتوى، تحديث المحتوى لموقع الهيئة على الانترنت والإعلام الاجتماعي بالعمل مع وكالات الإعلام الاجتماعي/ التسويق الرقمي، والوحدات التنظيمية المعنية في الهيئة، ومواكبة التقنيات الحديثة من أجل جعل الصادرات السعودية في المقدمة فيما يتعلق بالتسويق الرقمي، ،جمع وإعداد التقارير ذات العلاقة بأداء الهيئة عبر القنوات الرقمية.

وأفادت أن الخبرات المطلوبة هي الخبرة من 0 حتى 3 سنوات في التسويق والاتصال الرقمي، والمعرفة بالإعلام الاجتماعي وأدوات التسويق الرقمي المختلفة وأفضل الممارسات، و معرفة باستخدام أدوات تحليل الشبكات الاجتماعية والحملات الرقمية،و معرفة بآليات تحسين محركات البحث وتحسين ظهور موقع الهيئة ضمنها (SEO، PPC) وحملات البريد الإلكتروني،و إلمام في استخدام حزمة (MS Office) وتحديدًا (Microsoft Excel، Word and PowerPoint)،و منصات تصميم الويب، وأدوات جدولة الوسائط الاجتماعية، وGoogle Analytics / AdWords، وأدوات البحث عن الكلمات المفتاحية،و المبادئ الأساسية لسهولة الاستخدام وواجهات المستخدم لعدد من الوسائط الرقمية وتقنيات الويب.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق أو ما يعادلها،و يفضل وجود شهادات مهنية متخصصة في مجال التسويق الرقمي، وإجادة العربية والإنجليزية بطلاقة.

وأشارت إلى أن موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 19/ 09/ 2018م وينتهي بتاريخ 18/ 11/ 2018م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).