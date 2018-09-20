ضبط بطاريات صواريخ وطائرات قبل وصولها لميليشيا الحوثي

علي العنزي(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف اليمنية، اليوم الأربعاء، في ضبط كمية كبيرة من البطاريات الخاصة بتشغيل وإطلاق الصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح الرائد ” ناجي عوام المحبوبي ” قائد كتيبة الحزام الأمني غربي المحافظة، أن الأجهزة الأمنية ضبطت أكثر من ثلاثين كرتون من البطاريات المزودة للصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة كانت على متن سيارة.

وأشار ” المحبوبي ” ، إلى أن البطاريات المضبوطة تستخدمها ميليشيا الحوثي في زيادة مدى الصواريخ الحرارية والطائرات المسيرة أكثر من مداها الطبيعي.