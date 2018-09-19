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بالصور.. برعاية محافظ الحجرة مدرسة الخوارزمي تحتفي باليوم الوطني

بالصور.. برعاية محافظ الحجرة مدرسة الخوارزمي تحتفي باليوم الوطني
حامد العمري(صدى):

أقامت مدرسة الخوارزمي الثانوية صباح الأربعاء الموافق ١٤٤٠/١/٩ حفلاً مدرسياً احتفاءً باليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية ، رعاه محافظ الحجرة الأستاذ عبدالرحمن بن منسي عصيدان ، وكان ذلك بحضور مدير التعليم بمحافظة المخواة الأستاذ علي بن محمد الجالوق ، ومدير مكتب التعليم بمحافظة الحجرة الأستاذ إبراهيم بن خلف الزهراني ، ومدير الإعلام التربوي بالإدارة الأستاذ ناصر بن محمد العمري ، وأمين التعليم بالمخواة الاستاذ علي جمعان الغامدي ، وعدد من المشرفين التربويين .

تجول الضيوف بالفصول الدراسية والمعرض الفني ، ودون الجميع مشاعرهم تجاه الوطن على اللوحة الجدارية ، عقب ذلك أخذ الجميع موقعهم بالحفل الذي بدأ بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم .

بعد ذلك شاهد الجميع عروض مرئيّة عن إنجازات المدرسة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني ، وبعض القصائد الشعرية الوطنية ، ثم ألقى قائد المدرسة الأستاذ محمد الأحمدي كلمته نيابه عن منسوبي المدرسة ، شكر فيها محافظ الحجرة ومدير التعليم والضيوف الكرام لتشريفهم حفل المدرسة باليوم الوطني .

كما رفع باسمه واسم منسوبي المدرسة ، أجمل التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ، وولي عهده الأمين ، وسمو أمير منطقة الباحة باليوم الوطني الثامن والثمانون للمملكة ، معبراً عن الانتماء الوطني وحب الوطن ، ودعواته لجلالة مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ، وأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود.

تلى ذلك عدد من المشاهد التمثيلية ، التي جسد فيها الطلاب حبهم للوطن والدفاع عنه والوقوف في وجه أعداءه ، ثم كلمة مدير التعليم بالمخواة الأستاذ علي بن محمد الجالوق بهذه المناسبة الوطنية ، رافعاً تهنئته للقيادة بهذه المناسبة منوهاً أن يوماً واحداً لايكفي للوطن لذلك جعلت وزارة التعليم احتفالاتها مستمرة بهذه المناسبة الوطنية ، وممتده لمدة أسبوع ، ثم ألقى محافظ الحجرة كلمته بهذه المناسبة ، عبر فيها عن سعادته بتواجده بين منسوبي التعليم وفِي صرح من صروح العلم والمعرفه ، مقدماً تهنئه لسمو أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بمناسبة العام الهجري الجديد وانطلاقة العام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩ ، كما رفع لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانون ، وما تحظى به المملكة من أمن واستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وتحقيق الوطن لرؤية المملكة ٢٠٣٠ ، واختتم كلمته بالدعاء للقيادة الحكيمة ولجنودنا المرابطين على الحدود ، وفي ختام الحفل قام المحافظ ومدير التعليم بتكريم أبناء المرابطين على الحدود من طلاب المدرسة ، ثم قدم قائد المدرسة دروع تذكارية للمحافظ ومدير التعليم بهذه المناسبة .

 


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