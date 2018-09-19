 جمعية الثقافة والفنون تحتفي باليوم الوطني ٨٨

سلطان الهوير(صدى):

اكملت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشماليه استعداداتها

للإحتفاء باليوم الوطني الثامن والثمانون لبلادنا الغالية المملكة العربية السعوديه و ستنفذ الجمعية عدد كبير من الفعاليات الوطنيه حيث تقيم حفلآ وطنيآ في ساحة

الجمعيه في مقرها بالمكتبة العامه مساء

السبت القادم بعد صلاة العشاء يشتمل

على العرضة السعوديه وأمسية شعريه

لعدد من الشعراء ومسرحية وطنيه بعنوان

شموخ وطن وعدد من المنشدين واوبريت

وطني ومسابقات ثقافيه وبرامج للإطفال

وجوائز قيمه هذا بالإضافة الى فعاليات

وطنيه تقام يوم الاثنين والثلاثاء تشتمل

على محاضرات ثقافيه وطنيه وأمسيةوطنيه

نسائيه كما تقيم الجمعيه مرسمآ للفنانين

والفنانات التشكيليين عن الوطن كما تقيم

الجمعية بالتعاون مع المكتبة العامه معرضآ

للكتاب داخل المكتبة العامه كما ستقوم الجمعية بتوزيع مجموعة كبيرة من الأعلام

والقبعات والورود كما ستقوم الجمعيه بعرض فيلمآ وطنيآ بمقر الغرفة التجارية بعرعر يوم الاثنين القادم في فترات صباحيه ومسائيه إحتفاء بيوم الوطن وقد

اهابت الجمعيه بالجميع الى حضور هذه

الفعاليات لتجسيد يومنا الوطني المجيد