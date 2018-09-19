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بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح حكم إقامة الولائم يوم عاشوراء

بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح حكم إقامة الولائم يوم عاشوراء
علي القحطاني (صدى):

أفتى الشيخ ” سعد الخثلان ” عضو هيئة كبار العلماء، أن الأمر المثبت في السنة الصحيحة بالنسبة ليوم ” عاشوراء ” هو الصيام فقط، ومن المفضل أن يصام يوم قبله ويوم بعده.

وأضاف ” الخثلان ” ، خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، أن ما خلاف ذلك من التوسعة على الأهل عن طريق الموائد وخلافه لم يثبت إلا في حديث ضعيف رواه الطبراني وأخذ به بعض الفقهاء ونحن لا نأخذ عن الرسول أي أحاديث ضعيفة ولذلك لا يعمل به.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله المستعان امس كنت اتصفح القنوات واطالع قانو الغدير الله لايبلانا عندهم شي يغلط
والله ضحكت من قلبي بكاء وشعر وكلام مدري من فين جابوه

[ عدد التعليقات: 54350 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,

,, هذه عادات الصفويين اخزاهم الله ,, آمين ,,

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