بالفيديو.. ” الخثلان ” يوضح حكم إقامة الولائم يوم عاشوراء

علي القحطاني (صدى):

أفتى الشيخ ” سعد الخثلان ” عضو هيئة كبار العلماء، أن الأمر المثبت في السنة الصحيحة بالنسبة ليوم ” عاشوراء ” هو الصيام فقط، ومن المفضل أن يصام يوم قبله ويوم بعده.

وأضاف ” الخثلان ” ، خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع عبر فضائية ” الرسالة ” ، أن ما خلاف ذلك من التوسعة على الأهل عن طريق الموائد وخلافه لم يثبت إلا في حديث ضعيف رواه الطبراني وأخذ به بعض الفقهاء ونحن لا نأخذ عن الرسول أي أحاديث ضعيفة ولذلك لا يعمل به.