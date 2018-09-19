غدًا.. أمطار رعدية 5 مناطق وغيوم على منطقتين

عادل الحربي (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة.

وأوضحت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة و المدينة المنورة) قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأضافت أن السماء ستبقى غائمة جزئياً إلى غائمة قد تخللها سحب رعدية على منطقتي (حائل و القصيم) في حين تزداد نسبة الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة و لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.