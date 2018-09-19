غدًا.. أمطار رعدية 5 مناطق وغيوم على منطقتين
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة.
وأوضحت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة و المدينة المنورة) قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.
وأضافت أن السماء ستبقى غائمة جزئياً إلى غائمة قد تخللها سحب رعدية على منطقتي (حائل و القصيم) في حين تزداد نسبة الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة و لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا رب تجعلها امطار خير وبركه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54350 ] نشر منذ 1 ساعة
خير ان شاء الله ,,
,, جعلها الله امطار وموسم خير وبركه ، وعم بنفعها البلاد والعباد .. آمين ,,