شاب يطرد زوجته بملابس البيت بسبب ” شاشة التليفزيون “
قرر شاب مصري طرد زوجته بعد مرور 6 أشهر من الزواج، بعد أن اكتشف احتراق شاشة التلفيزيون، برغم من أنه هو الذي غسله بالماء.
وقال الزوج إن زوجته اخبرته باحتراق التليفزيون ليثور ثورة عارمة اعتدى خلالها عليها بالضرب ولم يكتف بذلك بل قام بطردها من شقتها بملابس البيت، وانهارت الزوجة على سلم.
فقررت الزوجة اللجوء إلى محكمه الأسرة بمصر الجديدة ورفعت دعوى خلع ضده للتخلص منه قائلة: بالرغم من أن زواجى كان تقليديا جدا إلا أننى كنت سعيدة مع زوجى لكن شاشة التليفزيون تسببت فى صناعة شرخ كبير فى علاقتنا الزوجية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54350 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, هذي من حماقات الشياطين والعياذ باالله ,,
,, اصلح ما افسدت وتلطف بزوجتك وارجعها لعش الزوجيه وخليك رجال قد المسؤوليه ,,
مؤدب[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 2 ساعتين
مصري لا جديد
واقف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليش ياخون دائماً نقول عِش الزوجية
ليس ما نقول عرين الزوجية
جحر الزوجية
والأمثلة كثيرة 😏
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4024 ] نشر منذ 1 ساعة
والله المفروض ماترجع ولاتعطيه فرصه ثانيه للرجوع ابد ابد مايستاهل تضيع من عمرها يوم وهذا وتلفزيون انحرق وتوها بِسْم الله عروس باقي على الدلع ويقول بها هاه👐🏼 راح يطقها وكمان طردها على كذا لو شي ثاني صار بيتحول مستذئب هذااا فرقاه عيد
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه فين الدلع يختي
ابوياسر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
عندنا وعندهم خير