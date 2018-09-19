شاب يطرد زوجته بملابس البيت بسبب ” شاشة التليفزيون “

القاهرة(صدى):

قرر شاب مصري طرد زوجته بعد مرور 6 أشهر من الزواج، بعد أن اكتشف احتراق شاشة التلفيزيون، برغم من أنه هو الذي غسله بالماء.

وقال الزوج إن زوجته اخبرته باحتراق التليفزيون ليثور ثورة عارمة اعتدى خلالها عليها بالضرب ولم يكتف بذلك بل قام بطردها من شقتها بملابس البيت، وانهارت الزوجة على سلم.

فقررت الزوجة اللجوء إلى محكمه الأسرة بمصر الجديدة ورفعت دعوى خلع ضده للتخلص منه قائلة: بالرغم من أن زواجى كان تقليديا جدا إلا أننى كنت سعيدة مع زوجى لكن شاشة التليفزيون تسببت فى صناعة شرخ كبير فى علاقتنا الزوجية.