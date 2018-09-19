طالبة تهدد زميلها بـ ” الذبح ” بعد ارتباطه بفتاة أخرى
أقدمت طالبة في أكادير المغربية على تهديد زميلها في الدراسة بالذبح داخل الفصل الدراسي بعد ارتباطه بفتاة أخرى.
وتفصيلا؛ قامت طالبة في إحدى المدارس الخاصة، بإخراج سكينا كانت تحمله في محفظتها بين كتبها، و تصرخ بصوت مرتفع وتهدد زميلها في الفصل الدراسي بالذبح ،وتمكن إحدى المعلمين بالمدرسة في شل حركة التلميذة وإفشال خطتها.
وكشف مصدر أن سبب وقوع هذا الحادث هو تخلي زميلها عنها بعدما كان على علاقة معها، وقرر أن يدخل في علاقة جديدة مع طالبة أخرى ، ما دفعها إلى تهديده بالقتل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54350 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اعوذ بااله من حالهم ..
,, هذي من ابسط ماسوئ الإختلاط ,,