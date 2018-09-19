” برماوية ” تنهى حياتها شنقًا بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أقدمت فتاة في العقد الثاني ” برماوية ” الجنسية على الانتحار، اليوم الأربعاء، بحي وادي جليل بالعاصمة المقدسة، وباشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة الواقعة.

وأوضحت ” الجهات الأمنية ” ، أن الفتاة أنهت حياتها داخل منزلها الكائن في وادي جليل بمكة، وهي في العقد الثاني من عمرها، واضعة حدًّا لحياتها بربط عنقها بقطعة قماش في مروحة غرفتها الخاصة، وهو ما أسفر عن وفاتها.

وأكدت ” الجهات الأمنية ” ، على أن جثمان الفتاة نقل إلى المستشفى لإكمال كشف الطبيب الشرعي بعد أن باشرت شرطة العاصمة المقدسة – ممثلة في مركز شرطة المعابدة – الحادثة، وتولت التحقيق تمهيدًا لإحالة ملف القضية لجهة الاختصاص.