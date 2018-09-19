” برماوية ” تنهى حياتها شنقًا بمكة المكرمة
أقدمت فتاة في العقد الثاني ” برماوية ” الجنسية على الانتحار، اليوم الأربعاء، بحي وادي جليل بالعاصمة المقدسة، وباشرت الجهات الأمنية بمكة المكرمة الواقعة.
وأوضحت ” الجهات الأمنية ” ، أن الفتاة أنهت حياتها داخل منزلها الكائن في وادي جليل بمكة، وهي في العقد الثاني من عمرها، واضعة حدًّا لحياتها بربط عنقها بقطعة قماش في مروحة غرفتها الخاصة، وهو ما أسفر عن وفاتها.
وأكدت ” الجهات الأمنية ” ، على أن جثمان الفتاة نقل إلى المستشفى لإكمال كشف الطبيب الشرعي بعد أن باشرت شرطة العاصمة المقدسة – ممثلة في مركز شرطة المعابدة – الحادثة، وتولت التحقيق تمهيدًا لإحالة ملف القضية لجهة الاختصاص.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54350 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, نسأل الله السلامة والعفو والعافيه ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
الله المستعان
الله المستعان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان الله المستعان الله المستعان
بالله ياصدى تابعوا الخبر وش الاسباب
في وحده متزوجه سعودي وبينهم مشاكل عنيفة الله يستر لايكون هي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 51 دقيقة
ماأظنها متزوجة
إن كانت هي الي على بالي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 46 دقيقة
لو كنت موجود بمكه كان عطيتكم العلم الصحيح
لكن بكرة أستفسر وأرد لكم
أحزن والله لاسمعت عن بنت أنتحرت
المسكينة ماندري وش ضروفها
يمكن تتعرض لضغط أو تعنيف أسري
أو مشاكل مع صديقاتها تتعلق باالعنصرية
النتنه الوقحة
الي ماشاءالله
عندنا هنا
يجيك الواحد شايف نفسه على إيش مدري
عمومآ
غدآ لناظرة قريب.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 832 ] نشر منذ 3 دقائق
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، اعتقد والله اعلم انه سبب انتحارها العنف من اهل البيت.