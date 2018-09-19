هنا رابط التقديم.. جامعة الملك سعود للعلوم الصحية توفر وظيفة نسائية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عن توفر وظيفة نسائية شاغرة، للعمل بالجامعة بمحافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أن الوظيفة بمسمى (مدخل بيانات Data Entry Clerk)، وهي لحملة الدبلوم أو ما يعادلها.

واشترطت في المتقدمة أن يكون لديها خبرة كحد أدنى سنة واحدة، وإجادة الطباعة بمعدل سريع، وذلك وفقًا للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

وأشارت إلى أن موعد التقديم سيكون بداية من اليوم الأربعاء بتاريخ 09/ 01/ 1440هـ وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 21/ 02/ 1440هـ، وذلك عبر الرابط https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Vacancy/49655ec6-e4bb-e811-80cd-00155dcd2308 .