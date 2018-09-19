امرأة تعترف: عشيقي اغتصب طفلي وكنت خائفة

مليكة فؤاد(صدى):

اعترفت أم لطفل ذو 3 سنوات، بأنها شاهدت عشيقها وهو يغتصب طفلها ويعذبه بشكل بشع، إلا أنها التزمت الصمت خوفًا منه.

وكشفت جمعيات حقوقية بالمغرب، أن الطفل تعرَّض لعنف جنسي وجسدي من قبل العشيق، فما كان من الأم إلا أن تؤكد ذلك وتبرر سكوتها بأنه كان يعنفها باستمرار أمام الجيران؛ لذلك خافت من رد فعله.

يذكر أن المتهمين أحيلا إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة من أجل التحقيق معهما.