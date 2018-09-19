امرأة تعترف: عشيقي اغتصب طفلي وكنت خائفة
اعترفت أم لطفل ذو 3 سنوات، بأنها شاهدت عشيقها وهو يغتصب طفلها ويعذبه بشكل بشع، إلا أنها التزمت الصمت خوفًا منه.
وكشفت جمعيات حقوقية بالمغرب، أن الطفل تعرَّض لعنف جنسي وجسدي من قبل العشيق، فما كان من الأم إلا أن تؤكد ذلك وتبرر سكوتها بأنه كان يعنفها باستمرار أمام الجيران؛ لذلك خافت من رد فعله.
يذكر أن المتهمين أحيلا إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة من أجل التحقيق معهما.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54350 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اعوذ باالله ويش هالاخبار المعفنه ,,
,, نسأل الله العفو والعافيه ,, آمين ,,
براغى[ عدد التعليقات: 724 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا ادرى ما الفاءيدة والاهمية لتلك الاخبار المبتذلة المقززة ….اوللاسف تتعمد الصحيفة على التركيز عليها..وقد تثير الكراهية والضغاءين بسبب تعليقات السفهاء وضعاف العقول والنفوس.ليس هكذا تورد الابل..وتحقيق نسب متابعة عالية لا يكون على حساب شعوب مسلمة عربية تمثل الفءة الفاسدة النسبة القليلة منهم وللاسف هم من يتم نشر اخبارهم المبتذلة…اتقوا الله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 1 ساعة
ايوه حولنا على المغرب خلاص من مصر
ياصدى تحققوا
غريب[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 1 ساعة
صدى صارت أخبارك كلها قتل وإغتصاب وخيان……………. والعياذ بالله ماعندك شي يفتح النفس كل أخبارك ……………………………………….