عشرينية تقرر الانتحار حرقًا بعد إنجابها
أقدمت شابة عشرينية، على الانتحار حرقًا، حيث أضرمت النار في جسدها بأحد فنادق مدينة مراكش المغربية.
وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن الفتاة البالغة 22 عامًا من العمر، تمتهن الدعارة وقد أجبت طفلة من علاقة غير شرعية؛ لذلك قرَّرت الانتحار بهذه الطريقة.
ونقلت الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لإجراء التحقيقات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54350 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, هذا اللي يقول // ياماشي درب الدعاره هذي نهايتك .. دنيا وآخره ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوةالاباالله
مسائل الشرف والكرامة شي صعب جدآ
لأن من أخطأ فيها سيجد كل الناس تتنكر له
وتكرهه فالأفضل له الأنتحار
أعرف واحد نفس الشي
كان يتفاخر باالشذوذ الجنسي والتغرير بالأطفال
وفجأة وجد من كانوا حوالية كلهم تنكروا له
بعد ماكنا كلنا نحترمه
لدرجة ينكر حتى قبيلته الي هو منها
حتى لايدخلون علية ويبهذلونه
وينكرون معرفته
لأن هذي الأشياء كلن يمقتها
فأنتبهوا ياشباب ويابنات
الشرف إذا راح معد يرجع
كل شي يرجع الا شرفك وسمعتك يالإنسان.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 2 ساعتين
أعوذ بالله من حالهم