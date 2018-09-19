عشرينية تقرر الانتحار حرقًا بعد إنجابها

مليكة فؤاد(صدى):

أقدمت شابة عشرينية، على الانتحار حرقًا، حيث أضرمت النار في جسدها بأحد فنادق مدينة مراكش المغربية.

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن الفتاة البالغة 22 عامًا من العمر، تمتهن الدعارة وقد أجبت طفلة من علاقة غير شرعية؛ لذلك قرَّرت الانتحار بهذه الطريقة.

ونقلت الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لإجراء التحقيقات.