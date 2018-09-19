حريق هائل في نفايات بلدية غميقة.. والأهالي يطالبون بنقل المردم

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق هائل في مردم نفايات بلدية غميقة شرق الليث، والواقع بقرية الوطيات على طريق الليث- غميقة منذ أمس الثلاثاء.

وباشر رجال الدفاع الدفاع المدني بالليث الموقع وأطفأ الحريق في غضون ثلاث ساعات، إلا أن النيران عاودت الاشتعال مرة أخرى.

وأظهرت مقاطع وثقها أحد المواطنين اليوم الأربعاء سيارات بلدية غميقة وهي ترمي النفايات بالمردم رغم اشتعال النيران فيه.

وكانت بلدية غميقة أوضحت في بيان لها أن الحريق حدث بفعل فاعل، مؤكدة أنها ستلاحق الجاني قانونيا، ولن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مشيرة إلى أنها تستخدم عملية الطمر الصحي للمخلفات.

ونفى أهالي قرية الوطيات أن يكون الحريق بفعل فاعل –كما ذكرت بلدية غميقة–، متسائلين عن مصلحة من فعل ذلك -إن وجد، وطالبوا بنقل المردم من موقعه الحالي إلى مكان بعيد عن منازلهم، مؤكدين أن رائحة النفايات ودخان الحريق أضرت بهم، حيث إن بينهم مرضى من الرجال والنساء والأطفال الذين يعانون من مرض الربو، ولم يستطيعوا الخروج من منازلهم منذ مساء أمس بسبب الدخان الكثيف الذي غطى القرية بأكملها والذي لازال مستمرا” .

وأكد المواطنون أن مردم النفايات جديد ولم يمض على افتتاحه سوى شهرين، مبينين أنهم اعترضوا على إنشائه منذ البداية لكن البلدية لم تستجب لمطالبهم، حيث أن بعض المنازل لا تبعد عن مردم النفايات سوى مسافة 2 كلم، والبلدية تريد أن تجبرهم على هجر قريتهم، رغم أن منازلهم تم بناؤها بديون لم ينتهوا من سدادها .