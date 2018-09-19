بالصور.. الشباب يواصل استعداداته لمباراة الفتح

نواف السالم(صدى):

واصل فريق نادي الشباب، اليوم الأربعاء، تدريباته المسائية على ملعب ” الرديف ” بقيادة مدربه ” مالدين ” الذي افتتح التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين واللياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة ” لؤي القروان “.

وأخضع المدربين اللاعبين لتطبيق بعض الجمل الفنية في منطقة منتصف الملعب والتي شهدت تطبيق تدريبات التحكم بالكرة عند الاستلام والتسليم، والتمرير السريع من لمسة واحدة.

وأقام المدرب تقسيمة تكتيكية ركز من خلالها على تدريبات التمركز الصحيح في الملعب، وتغيير اتجاه اللعب، وفتح الملعب من الأطراف، واختتم المران بتمارين الإطالة وتفكيك العضلات.