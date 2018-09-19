النصر يفوز على القادسية بثلاثة أهداف دون مقابل

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق النصر على القادسية بثلاث أهداف دون مقابل، ضمن جولة الوطن من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء.

وتمكن اللاعب أحمد موسى من تسجيل الهدف الأول للنصر في الدقيقة العشرين بطريقة رائعة فشل حارس القادسية في صدها.

كما تمكن اللاعب أحمد موسى من تسجيل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ40 بعد مراوغة من دفاعات نادي القادسية، وسجل الهدف الثالت في الدقيقة الـ66 من زمن المباراة.