أمطار متفرقة على منطقة الباحة
هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيره على منطقة الباحة شملت أجزاء متفرقة من محافظة المخواه والمراكز التابعة لها .
كما هطلت أمطار من خفيفة إلي متوسطة على أجزاء من محافظتي بلجرشي وغامد الزناد والمراكز التابعه لها ،سألت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمدلله
الله يجعلها أمطار خير وبركة😍😍
alfahd42[ عدد التعليقات: 18786 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم اجعلها امطار خير وبركة وعم بنفعها ديار المسلمين
مبارك عليكم الحياء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجعلها امطار خير وبركه يا زين المنظر ليتني زهرانيه والى غامديه