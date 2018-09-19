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أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة
الباحة(صدى):

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيره على منطقة الباحة شملت أجزاء متفرقة من محافظة المخواه والمراكز التابعة لها .

كما هطلت أمطار من خفيفة إلي متوسطة على أجزاء من محافظتي بلجرشي وغامد الزناد والمراكز التابعه لها ،سألت على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18786 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم اجعلها امطار خير وبركة وعم بنفعها ديار المسلمين
مبارك عليكم الحياء

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