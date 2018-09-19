الدوحة تعتزم السماح لـ لاعبي الجمباز الإسرائيليين رفع علمهم في قطر

طلال الضوي(صدى):

أعلن التليفزيون الإسرائيلي، أن هنا ترحيب كبير من النظام القطري للرياضيين الإسرائيليين المشاركين في بطولة العالم للجمباز بالدوحة والتي ستقام في أكتوبر المقبل.

وكشفت القناة الثانية الإسرائيلية، أن الدوحة أرسلة رسالة إلى جمعية الجمباز الإسرائيلية تفيد بأن اللاعبين الإسرائيليين سيعاملون كأي فرق أخرى.

وذكرت الرسالة: ” نحن نحب الرياضة ونكرم الرياضيين الذين يمثلون بلادهم كسفراء للسلام والوئام .. نتعهد ونعد بأن يكون الموقف تجاه إسرائيل مثل أي بلد آخر خلال المسابقات ” .

ومضمون الرسالة يكشف أن الدوحة تعتزم السماح للاعبين برفع العلم الإسرائيلي، واستخدام رموز هذا العلم، وأبرزها النجمة السداسية.