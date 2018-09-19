بالفيديو..التعليم : الطالب المتوفي في الشرقية لم يكن في حافلة مدرسية رسمية
كشف المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بـ وزارة التعليم ماجد الحربي، عن تفاصيل جديدة عن وفاة طالب مختنقًا داخل حافلة إحدى المدارس في المنطقة الشرقية، الأحد الماضي.
وقال الحربي خلال مشاركته في برنامج عين التعليم على قناة ” عين ” : إن الطالب الذي توفي في الشرقية لم يكن في حافلة مدرسية رسمية.
و أكد الحربي على أن وزارة التعليم تعمل على إصدار حزمة من البرامج لضبط النقل المدرسي وزيادة كفاءته، لمنع مثل هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن الوزارة سستخذ إجراءات جديدة مع المدارس ومتابعة غياب الطلاب بشكل دوري.
وأضاف أن الوزارة ستطلب من قادة المدارس تكثيف اللقاءات مع أولياء الأمور في توجيههم لستأجر السيرات المناسبة لتوصيل الطلاب.
ويذكر أن الطالب توفى مختنقًا داخل حافلة إحدى المدارس في المنطقة الشرقية، الأحد الماضي، بعد أن بقي فيها طيلة فترة الدوام ناماً من دون أن يتنبه له السائق، روى والد الطفل تفاصيل الواقعة.
وقام أهالي بمدينة الهفوف اليوم بتشييع جثمان الطفل، حيث سادت حالة من الحزن على أسرة الطفل وكافة الحاضرين
المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بـ #وزارة_التعليم د.ماجد الحربي:
الطالب الذي توفي في #الشرقية لم يكن في حافلة مدرسية رسمية، وتعمل وزارة التعليم على إصدار حزمة من البرامج لضبط النقل المدرسي وزيادة كفاءته
برنامج #عين_التعليم الآن على #قناة_عين pic.twitter.com/BT6CQVjpXC
— قناة عين (@iEN_tv) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 3 ساعات
أجل وين كان
في حافلة ابوسرهد
ياأخوان أتركوا عنكم المبررات الي مالها داعي
والحلول المتأخرة
خلاص
الولد مات
والله مات
معد يفيد الندم
تعالوا شوفولنا حل في حلولنا الي ماتجي الا بعد مايطيح الفاس في الراس
ننتظر المصيبة او الكارثة الين ماتحل على رؤوسنا
ونجي بعدها نفكر اشلون نحلها
أمس عقدتوا أجتماع طاريء
في خلال ساعة مدري ساعتين طلعتوا بحلول
لاتودي ولاتجيب
وش الحلول هذي الي جت فجأة😐
معلمة[ عدد التعليقات: 769 ] نشر منذ 3 ساعات
عذر أقبح من ذنب
مو يعني إذا ماكانت الحافلة حكومية يعني مالكم دخل
النقل سواء الحكومي أو الخاص يحتاج ضوابط مو كل من هب ودب ينقل
وبعدين مانضحك على بعض من زماااان والنقل عندنا سيء
صح فيه بعض التطور لكن النقص موجود
وأولها لازم يكون فيه مشرف ومشرفة للنقل
يركبون مع الطلاب والطالبات ويتأكدون من النظام ونزول كل طالب/ة لبيته
الله يرحم الطفل ويغفر له ويربط على قلوب أهله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه