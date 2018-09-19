بالفيديو..التعليم : الطالب المتوفي في الشرقية لم يكن في حافلة مدرسية رسمية

علي القحطاني (صدى):

كشف المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية بـ وزارة التعليم ماجد الحربي، عن تفاصيل جديدة عن وفاة طالب مختنقًا داخل حافلة إحدى المدارس في المنطقة الشرقية، الأحد الماضي.

وقال الحربي خلال مشاركته في برنامج عين التعليم على قناة ” عين ” : إن الطالب الذي توفي في الشرقية لم يكن في حافلة مدرسية رسمية.

و أكد الحربي على أن وزارة التعليم تعمل على إصدار حزمة من البرامج لضبط النقل المدرسي وزيادة كفاءته، لمنع مثل هذه الحوادث، مشيرًا إلى أن الوزارة سستخذ إجراءات جديدة مع المدارس ومتابعة غياب الطلاب بشكل دوري.

وأضاف أن الوزارة ستطلب من قادة المدارس تكثيف اللقاءات مع أولياء الأمور في توجيههم لستأجر السيرات المناسبة لتوصيل الطلاب.

ويذكر أن الطالب توفى مختنقًا داخل حافلة إحدى المدارس في المنطقة الشرقية، الأحد الماضي، بعد أن بقي فيها طيلة فترة الدوام ناماً من دون أن يتنبه له السائق، روى والد الطفل تفاصيل الواقعة.

وقام أهالي بمدينة الهفوف اليوم بتشييع جثمان الطفل، حيث سادت حالة من الحزن على أسرة الطفل وكافة الحاضرين