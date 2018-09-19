بالفيديو.. لحظة اندلاع حريق في سيارة على إحدى الطرق بالرياض
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواص الاجتماعي لحظة اندلاع حريق كبير في سيارة وسط طريق سريع داخل إحدى المدن، إثر حـادث مروري.
وأبان الفيديو سحب دخان كثيف ولسنا اللهب تتطاول عاليا وتحتل رقعة كبيرة من الطريق لتترك مسارا صغيرا للسيارات التي تحاشت النيران.
وأفاد متناقلو الفيديو إن الحريق وقع في سيارة ” دينّا ” على امتداد طريق الدائري الجنوبي في العاصمة الرياض.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18785 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يحفظ الجميع
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33944 ] نشر منذ 21 دقيقة
سبق وتحدثت وعلقت في هذا الموضوع
الواحد لاصار عنده مشكلة كهرباء بسيارته
راح للباكستاني
علشانه يشتغل له ب50ريال رخيص
وقطع له الأسلاك ولصقها بشطرطون
وقال له
روح صديق خلاص مافي مشكلة
وتلتمس فيما بعد وتشب علية حريقة
إي كهربائي تشوفه يبي يقطع الأسلاك بزراديته
قول له لو سمحت وقف✋
هذي نصيحة وبكيفكم
شغل الكهرباء هذا باالذات
لازم تروح للوكالة