بالفيديو.. لحظة اندلاع حريق في سيارة على إحدى الطرق بالرياض

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواص الاجتماعي لحظة اندلاع حريق كبير في سيارة وسط طريق سريع داخل إحدى المدن، إثر حـادث مروري.

وأبان الفيديو سحب دخان كثيف ولسنا اللهب تتطاول عاليا وتحتل رقعة كبيرة من الطريق لتترك مسارا صغيرا للسيارات التي تحاشت النيران.

وأفاد متناقلو الفيديو إن الحريق وقع في سيارة ” دينّا ” على امتداد طريق الدائري الجنوبي في العاصمة الرياض.