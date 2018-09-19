الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار غزيرة شمال محايل

أبها(صدى):

شهدت محافظة محايل، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية، وتساقط حبات البدر شملت الأجزاء الشمالية.

وحذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين من التعرض لأخطار الأمطار والسيول، خاصة هذه الأيام التي تشهد تراكم سحب متفرقة على بعض مناطق المملكة.

وأكد الدفاع المدني، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، وتجنب الأسباب الرئيسية في الحوادث مثل حوادث الغرق، وانهيار المباني.