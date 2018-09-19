إبراهيم الزهراني(صدى):

صدرت موافقة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس احمد بن سليمان الراجحي على تاسيس اول جمعية نسائية متخصصة في منطقة الباحة ” جمعية التنمية الاسرية النسائية ” ومقرها محافظة المندق.

واوضحت رئيس مجلس ادارة الجمعية حنان احمد معيض الزهراني ان اهداف الجمعية اقامة البرامج والانشطة النسائية والاسرية التي تسعى الى تطوير المستوى الثقافي والتوعوي، وتعزيز القيم داخل الاسرة، وتفعيل دور المرأة في التنمية الوطنية وتقديم الاستشارات الاسرية وانشاء مركز للتدريب والتاهيل الحرفي الخاص بالمرأة وتبني افكار النساء وفق رؤية المملكة 2030 .

معتبرة ان هذا القرار يؤكد اهتمام الدولة بالفرد والمجتمع. واعربت الزهراني عن شكرها وتقديرها لسمو امير المنطقة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على دعمه اللامتناهي للمنطقة في شتى المجالات مقدمة شكرها ايضا لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على موافقته على تأسيس هذه الجمعية وللمسؤولين في الوزارة وكذلك فرعها في منطقة الباحة.

مؤكدة انها تعمل حاليا مع فريق العمل لعقد الاجتماع التاسيسي الاول للجمعية والذي منه ستنطلق في مهامها التي حددها لها القرار. مرحبة في الوقت نفسه بسيدات المجتمع في المنطقة لدعم هذه الجمعية لتؤدي رسالتها المنوطة بها.

علما بان هذه الجمعية تعد اول جمعية نسائية يتم تاسيسها بمنطقة الباحة.