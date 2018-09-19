محافظ تربة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب ” العصيمي “

الطائف(صدى):

أدى محافظ تربه ناصر حمود السبيعي ، عقب صلاة المغرب اليوم , صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أول عبيد بن عايد العصيمي ، الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي دفاعاً عن دينه ووطنه ، وذلك بجامع الدوار بمحافظة تربة.

ونقل محافظ تربة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لذوي الشهيد .

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم – رحمه الله – للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن الغالي, سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.