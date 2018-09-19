بالصور..نتائج مباريات ختام الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان

نواف السالم (صدى):

اختتمت اليوم الأربعاء الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وأقيمت 5 مباريات جمعت النجوم مع جدة، والقيصومة مع الشعلة، ونجران مع الجبلين، والعين مع العدالة، والأنصار مع النهضة.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة النجوم وجدة، تقدم الضيوف أولاً عن طريق عثمان الحاج في الدقيقة 16، قبل أن يتمكن هيرمان كواو من التعادل للنجوم في الدقيقة 21.

وفاز الجبلين على مضيفه نجران بهدف نظيف سجله اللاعب بيتر نوراه في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، وبنفس النتيجة تمكن الشعلة من الفوز على ضيفه القيصومة بهدف نظيف سجله اللاعب مسفر البيشي في الدقيقة 88.

وتمكن الأنصار من الفوز على النهضة 2-1، تقدم اللاعب مراد قيسي في الدقيقة 33 للأنصار قبل أن يضيف زميله اللاعب حسين النخلي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

كما حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة العين والعدالة، تقدم الضيوف أولاً عن طريق عبدالرحمن القرني في الدقيقة 59 قبل أن يدرك الحسم ماتشادو التعادل للعين في الدقيقة 61