بالصور.. جموع غفيرة تشيع جثمان الشهيد مساوي بصامطة

عادل الحربي (صدى):

شيع جموع غفيرة من أهالي صامطة جثمان الشهيد الرقيب علي مساوي علي زيد ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي بمنطقة جازان إلى مثواه الآخير.

وأدى وكيل الإمارة لتنمية بمنطقة جازان خالد عبدالعزيز القصيبي ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع قرية الدريعية بمحافظة صامطة ، صلاة الميت على الشهيد الرقيب علي مساوي علي زيد.

كما أدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون التنمية محافظ صامطة أحمد عبدالله زعلة ، وقائد القوة البحرية العميد بحري ركن محمد عِوَض الشهري ، ومدير شرطة المحافظة المكلف الرائد جابر الأحمري ورئيس رقباء فهد حسن حكمي من قوة جازان ، ومدير إدارة المساجد بالمحافظة الشيخ أحمد عقيل كريري ، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية ، والمشايخ والأهالي.

ونقل وكيل الإمارة لتنمية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لوالد وذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نقل قائد القوة البحرية بجازان العميد بحري ركن محمد عوض الشهري تعازي سمو قائد القوات المشتركة ، ومعالي قائد القوات البحرية لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأكد قائد سرية الشهيد الرائد محمد حمد القحطاني أن الشهيد كان محبًا للجميع ويتصف بالشجاعة والإقدام وكان من المحافظين على الصلاة وكان مطيعًا لرؤسائه .