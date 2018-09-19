العييري يحث موظفو بر الشرقية على صيام عاشوراء

محمد السعران(صدى):

حث الداعية الشيخ أحمد بن صالح العييري إمام وخطيب جامع منيرة التركي موظفو جمعية البر بالمنطقة الشرقية على صيام يوم عاشوراء والذي يوافق غدا الخميس جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العييري بمصلى بر الشرقية أمس الثلاثاء لموظفي الجمعية وحث العييري الموظفين على صيام يوم عاشوراء مبينا فضل صيام ذلك اليوم في تكفير ذنوب سنة ماضية كما حثهم أيضا على الاحتساب في عملهم الخيري واستحضار نية الأجر في جميع أعمالهم بالجمعية لخدمة الأسر المحتاجة من جانبه أكد أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تحرص على نشر الوعي والفكر الوسطي القويم بين موظفيها والعاملين بالجمعية ولحثهم على احتساب الأجر في خدمتهم وتعاملهم مع الأسر المستفيدة التي تلجأ إلى الجمعية لطلب المساعدات المادية والعينية مبينا أن عدد هذه الأسر المسجلة بالجمعية وصل إلى 67 ألف أسرة تسعى الجمعية لتقديم الخدمات لهم عبر 10 فروع بمختلف مناطق ومدن المنطقة الشرقية