بالفيديو.. منقذة الشاب في الأحساء تكشف ملابسات الواقعة ولماذا قررت مساعدته

نايف السالم(صدى):

كشفت المواطنة منيرة الخالد، التي أنقذت شابًا كان قد تعرَّض لحادث بالأحساء، ونقلته بسيارتها الخاصة إلى المستشفى، ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وأوضحت في مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن الحادث وقع أمام عينها لذلك قرَّرت إنقاذ الشخص الذي داخل السيارة، مضيفة أن السيارة كانت ما زالت تعمل في حين كانت الساعة الثانية ظهرًا.

وأضافت أنه كان هناك شخصين داخل السيارة وتمكنوا من الخروج منها، إلا أن الثالث لم يتمكن من الخروج، فحاولت طلب المساعدة من السائقين الذي يقودون على الطريق، وبالفعل وجدت عمال شركة وساعدوها في تعديل السيارة التي كانت منقلبة.

وأشارت إلى أن العمال بمساعدة شخص كان قد نزل من منزله لتفقد الحادث نجحوا في إخراج الشاب من السيارة، مضيفة أن الشاب كان منهار ومصاب بعدة إصابات.

وتابعت، أن الشباب ساعدوها في نقل الشاب إلى سيارتها وأخبرتهم أنها ستذهب به إلى المستشفى وهم يتابعون إجراءات السيارة، وبالفعل نقلته إلى مستشفى العيون.

وبيَّنت أن وضعه الصحي كان لديه نقص بالأكسجين وبدأ الضغط يقل عنه ونبضات القلب ضعيفة، وطلبوا إسعافه إلى مستشفى الملك فهد وتم نقلنا بالإسعاف إلى المستشفى وهو الآن حالته مستقرة.

منيرة الخالدي تكشف لـ #معالي_المواطن تفاصيل إنقاذها شاباً بسيارتها pic.twitter.com/j4GNHA2jlW — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 19, 2018

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