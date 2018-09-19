بالفيديو.. منقذة الشاب في الأحساء تكشف ملابسات الواقعة ولماذا قررت مساعدته
كشفت المواطنة منيرة الخالد، التي أنقذت شابًا كان قد تعرَّض لحادث بالأحساء، ونقلته بسيارتها الخاصة إلى المستشفى، ملابسات وتفاصيل الواقعة.
وأوضحت في مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن الحادث وقع أمام عينها لذلك قرَّرت إنقاذ الشخص الذي داخل السيارة، مضيفة أن السيارة كانت ما زالت تعمل في حين كانت الساعة الثانية ظهرًا.
وأضافت أنه كان هناك شخصين داخل السيارة وتمكنوا من الخروج منها، إلا أن الثالث لم يتمكن من الخروج، فحاولت طلب المساعدة من السائقين الذي يقودون على الطريق، وبالفعل وجدت عمال شركة وساعدوها في تعديل السيارة التي كانت منقلبة.
وأشارت إلى أن العمال بمساعدة شخص كان قد نزل من منزله لتفقد الحادث نجحوا في إخراج الشاب من السيارة، مضيفة أن الشاب كان منهار ومصاب بعدة إصابات.
وتابعت، أن الشباب ساعدوها في نقل الشاب إلى سيارتها وأخبرتهم أنها ستذهب به إلى المستشفى وهم يتابعون إجراءات السيارة، وبالفعل نقلته إلى مستشفى العيون.
وبيَّنت أن وضعه الصحي كان لديه نقص بالأكسجين وبدأ الضغط يقل عنه ونبضات القلب ضعيفة، وطلبوا إسعافه إلى مستشفى الملك فهد وتم نقلنا بالإسعاف إلى المستشفى وهو الآن حالته مستقرة.
منيرة الخالدي تكشف لـ #معالي_المواطن تفاصيل إنقاذها شاباً بسيارتها pic.twitter.com/j4GNHA2jlW
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 19, 2018
اقرأ أيضًا:
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 4 ساعات
قايل لكم شايف كريكات ومطارق
وتوقعتها سيارة عمال
على العموم
أنا ودي أروح أنقلب الحين😐
alfahd42[ عدد التعليقات: 18786 ] نشر منذ 4 ساعات
تعوذ من الشيطان لاتقلب وتروح فيها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 4 ساعات
أبي حد يجي ينقذني
بس ماأبي عمال ينقذوني😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 4 ساعات
معليك بلتزم بوسائل السلامة
وبحط حزام الأمان🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54350 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيض الله وجهتس ماقصرتي ,,
,, جعلها الله في ميزان حسناتك .. آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير الجزاء
نسيت انساك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
ali[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 1 ساعة
الموتر الي ريكبة داعج العيني ——- خلاص تراي واحد من مساميره
تراي ابركب لو انك ماتراعيني —- والله لو اختفي في وسط كرتيره
6666[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 1 ساعة
القرني مستخف دمه
ركبنجي
يبغالك كريك بين عيونك احتمال تبطل ركب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 45 دقيقة
هذي هي العينات الوصخة👆👆👆
الي أتكلم عنها
وأكيد أنتوا فاهميني😂😂😂