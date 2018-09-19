بالفيديو.. اعتقال تابع لتنظيم الحمدين بعد أن حاول الاعتداء على وقفة الغفران بجنيف

طلال الضوي(صدى):

قامت الشرطة السويسرية بالقبض على أحد عناصر الإخوان التابعة لتنظيم الحمدين، بعد أن حاول التعدي على عدد من أبناء قبيلة الغفران خلال وقفتهم أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للتنديد بجرائم النظام القطري.

ويواصل أبناء قبيلة الغفران القطرية تنديدهم ووقفاتهم الاحتجاجية في جنيف حيث قاموا اليوم بالوقوف أمام نصب الكرسي المكسور بالأمم المتحدة.

ويذكر أن الوقفات المتكررة للتنديد بجرائم النظام القطري في حق أبناء قبيلة الغفران، من تجريد الجنسية، وتهجير وتعذيب النساء والأطفال، وذلك لإلقاء الضوء على المآسي التي يتعرض لها أبناء ونساء القبيلة، حيث ‏الحادثة تعد الثانية بعد اعتداء أحد أذناب التنظيم على وقفة احتجاجية في لندن قبل أسابيع.