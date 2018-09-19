بالفيديو.. آل الشيخ يرد على شكوى مشجع: ملاحظاتك على العين والرأس
نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوضح شكوى لأحد المشجعين السعوديين، قال فيها من عدم تنفيذ قرار الهيئة العامة للرياضة بشأن التذاكر المخفضة والتي بلغت نسبتها 50% من إجمالي التذاكر، وذلك للمتقاعدين، والذين على رأس العمل، وحرس الحدود، من قبل ” الكاشير ” المتواجد لبيع تذاكر المباراة.
وعلق ” رئيس الهيئة ” على شكوى المواطن: ملاحظاتك على العين والرأس، وواجب علينا تداركها وحلها.
ملاحظاتك على العين والرأس … وواجب علينا تداركها وحلها. pic.twitter.com/kh8K2xInBY
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 5 ساعات
أبشر ولايهمك
ملاحظاتك على العين والراس
(وش جابه ذا من وين طلع لنا)
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂