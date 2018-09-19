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بالفيديو.. آل الشيخ يرد على شكوى مشجع: ملاحظاتك على العين والرأس

بالفيديو.. آل الشيخ يرد على شكوى مشجع: ملاحظاتك على العين والرأس
ماجد محمد(صدى):

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوضح شكوى لأحد المشجعين السعوديين، قال فيها من عدم تنفيذ قرار الهيئة العامة للرياضة بشأن التذاكر المخفضة والتي بلغت نسبتها 50% من إجمالي التذاكر، وذلك للمتقاعدين، والذين على رأس العمل، وحرس الحدود، من قبل ” الكاشير ” المتواجد لبيع تذاكر المباراة.

وعلق ” رئيس الهيئة ” على شكوى المواطن: ملاحظاتك على العين والرأس، وواجب علينا تداركها وحلها.


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