بالفيديو.. آل الشيخ يرد على شكوى مشجع: ملاحظاتك على العين والرأس

ماجد محمد(صدى):

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوضح شكوى لأحد المشجعين السعوديين، قال فيها من عدم تنفيذ قرار الهيئة العامة للرياضة بشأن التذاكر المخفضة والتي بلغت نسبتها 50% من إجمالي التذاكر، وذلك للمتقاعدين، والذين على رأس العمل، وحرس الحدود، من قبل ” الكاشير ” المتواجد لبيع تذاكر المباراة.

وعلق ” رئيس الهيئة ” على شكوى المواطن: ملاحظاتك على العين والرأس، وواجب علينا تداركها وحلها.