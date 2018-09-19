الأمير محمد بن فيصل: وحدة صف الهلال من أهم أهدافي.. و ” سامي الجابر ” شريك للإنجازات القادمة

نواف السالم(صدى):

قال الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، أن الإثارة أهم شيء في البطولات، وتعتبر جزء مهم من الرياضة بشكل عام وهي ، مؤكدا أنها لن تصل أبدا إلى التجريح أو الإساءة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، موضحا إنه جاء إلى رئاسة نادي الهلال لتكملة ما قام به سامي الجابر، مؤكدا أن ” هدفنا جميعًا أن يكون الهلال في القمة ” .

وأكد رئيس الهلال أن وحدة صف الهلال من أهم أهدافه، مشيرا إلى أن التعاقد مع مدرب بحجم ” جيسوس ” يُعد إنجازا كبيرا يُحسب لسامي الجابر، وأي إنجاز نحققه سيجير له نظير عمله الكبير في الفترة الماضية، مبينا أن الهيئة العامة للرياضة لم تقصر في دعم الأندية.

واختتم الأمير محمد بن فيصل حيث قائلا: ” هدفنا يتمثل في تقليل إنفاق الهيئة على نادي الهلال لتهيئته للخصخصة ” .