الفيفا يوقف 3 مسؤولين سابقين بسبب الفساد

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم أن القضاء التابع له أوقف ثلاثة مسؤولين سابقين مدى الحياة من الأميركيتين الشمالية والوسطى بسبب الفساد، في إطار الفضيحة الكبرى التي هزت اللعبة .

وأوضح الاتحاد أن لجنة الأخلاقيات أوقفت الأميركي آرون ديفيدسون، المسؤول السابق عن رابطة الدوري في الولايات المتحدة والرئيس السابق لشركة التسويق الرياضي “ترافيك سبورتس”، الذي أقر في اكتوبر 2016، بذنبه بعد اتهام وجه إليه من وزارة العدل الأميركية.

وأوضح فيفا في بيان أن ديفيدسون أقر بقيامه بعمليات ابتزاز وتزوير في سياق “منح عقود لحقوق البث والتسويق لبطولات كرة القدم”.

كما أوقف الاتحاد الدولي مدى الحياة كوستاس تاكاس، المستشار السابق لجيفري ويب (جزر كايمان) الذي شغل سابقا منصب رئيس اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، والموقوف بدوره مدى الحياة للأسباب عينها ، أما الثالث فهو الكولومبي ميغل تروخيو، الوكيل السابق للفيفا والمالك لشركات استشارية، والمتورط في عمليات رشوة لعدد من مسؤولي كرة القدم.

ويتعين على كل من الأشخاص الثلاثة تسديد غرامة بقيمة مليون فرنك سويسري (884 ألف يورو).