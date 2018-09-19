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قرقاش: قطر وعزلتها موضوع ثانوي بالنسبة لـ ” ثورجية الجزيرة “

قرقاش: قطر وعزلتها موضوع ثانوي بالنسبة لـ ” ثورجية الجزيرة “
طلال الضوي(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن عزلة قطر عن الدول العربية موضوع ثانوي بالنسبة لقناة الجزيرة القطرية والعاملين بها.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” مهم أن تقرأ ملاحظات مثقفي قطر حول قناة الجزيرة، فهي برأيهم نموذج مفروض حاد عن مساره وأصبح مسخا للميادين والمنار، غاب صوت أهل قطر عن منصات الجزيرة فأجج أزمتهم وزادها عمقا، ما يريده ثورجية الجزيرة إستمرار سبل كسب عيشهم وأما قطر وعزلتها فموضوع ثانوي بالنسبة لهم ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18786 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يهديهم ويعودون للصواب

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