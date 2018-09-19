قرقاش: قطر وعزلتها موضوع ثانوي بالنسبة لـ ” ثورجية الجزيرة “
أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن عزلة قطر عن الدول العربية موضوع ثانوي بالنسبة لقناة الجزيرة القطرية والعاملين بها.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” مهم أن تقرأ ملاحظات مثقفي قطر حول قناة الجزيرة، فهي برأيهم نموذج مفروض حاد عن مساره وأصبح مسخا للميادين والمنار، غاب صوت أهل قطر عن منصات الجزيرة فأجج أزمتهم وزادها عمقا، ما يريده ثورجية الجزيرة إستمرار سبل كسب عيشهم وأما قطر وعزلتها فموضوع ثانوي بالنسبة لهم ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 5 ساعات
قطر تحتضر
والسبب نظام الحمدين
وسلامتكم😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 5 ساعات
الأسرة الحاكمة القطرية
تقود شعبهاالقطري للهلاك ونحو الهاوية
والمخلصين يحذرون ويقرعون أجرااااس
الأنذار
لكن لاحياة لمن تنادي😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 5 ساعات
الله لايبلانا
alfahd42[ عدد التعليقات: 18786 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يهديهم ويعودون للصواب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 16 دقيقة
آمين