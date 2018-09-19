ثانوي الهياثم تحتفل باليوم الوطني 88 الخرج

سعيد العجل(صدى):

أقامت ثانوية الهياثم اليوم الأربعاء احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ88 حيث بدأ الحفل الخطابي في مسرح المدرسة بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة لمدير المدرسة الأستاذ حزام القحطاني حث فيها الطلاب على الإعتزاز بوطنهم والمحافظة على مكتسباته وثرواته و الإخلاص لله ثم للدين و الوطن، بعد ذلك تم عرض فيديو مرئي للمملكة ورؤية 2030، وتضمن الحفل مشهد تمثيلي والقصائد والعرضة النجدية بهذه المناسبة السعيدة، والتي تتكرر كل عام وقد ظهرت البهجة على محيا الطلاب و المعلمين، حيث هدف الإحتفال إلى غرس الولاء و حب الوطن في نفوس الطلاب و تجديد البيعة لولاة الأمر.