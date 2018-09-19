بالفيديو.. ” أصنام في الكويت ” بسبب ماكينة تصوير!
أغلقت السلطات الكويتية، متجرًا لبيع مجسمات شخصية ثلاثية الأبعاد يتم فيه التقاط الصور للأشخاص وعمل تماثيل صغيرة لهم.
ودشَّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بالكويت، وسم ” أصنام في الكويت ” تعبيرًا عن رفضهم لفكرة المتجر، فيما اعتبرته السلطات الكويتية سببًا رئيسيًا في إثارة الجدل بين الدعاة وعلماء الشريعة.
ويهدف صاحب المتجر إلى تقديم مجسمات تذكارية هو تجسيد الذكريات الجميلة في حياة الأشخاص عن طريق التماثيل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33957 ] نشر منذ 5 ساعات
في آخر الزمان
ستعود الناس لها
والله أعلم
إن شاءالله مايجي هذاك اليوم
الا وأنا ميت في قبري.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31544 ] نشر منذ 5 ساعات
الله المستعان
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54350 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اكيج ماراح يسكتون عن هذا الامر الخطير ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 54350 ] نشر منذ 3 ساعات
.. كيد ..^^
اتقوا الله[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
امين