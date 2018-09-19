بالفيديو.. ” أصنام في الكويت ” بسبب ماكينة تصوير!

خالد الظفيري(صدى):

أغلقت السلطات الكويتية، متجرًا لبيع مجسمات شخصية ثلاثية الأبعاد يتم فيه التقاط الصور للأشخاص وعمل تماثيل صغيرة لهم.

ودشَّن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بالكويت، وسم ” أصنام في الكويت ” تعبيرًا عن رفضهم لفكرة المتجر، فيما اعتبرته السلطات الكويتية سببًا رئيسيًا في إثارة الجدل بين الدعاة وعلماء الشريعة.

ويهدف صاحب المتجر إلى تقديم مجسمات تذكارية هو تجسيد الذكريات الجميلة في حياة الأشخاص عن طريق التماثيل.