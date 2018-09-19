بالصور.. الأمير ” محمد بن فيصل ” يزور خميس العويران للإطمئنان على صحته

نواف السالم(صدى):

زار صاحب السمو الأمير ” محمد بن فيصل ” رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، اليوم الأربعاء، لاعب الفريق والمنتخب السعودي سابقًا ” خميس العويران ” برفقة عضو مجلس الإدارة ” طارق التويجري ” و ” هتان المصيبيح ” ، ومدير العلاقات العامة بالنادي ” ياسر الطلاسي ” .

جاءت تلك الزيارة للإطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة الصحية، ونقل ” سموه ” اهتمام كافة الوسط الرياضي والجماهير الهلالية به، وسؤالهم الدائم عن صحته، متمنيًا له الشفاء العاجل.