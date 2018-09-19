إحالة 6 موظفين يعملون بالمراكز الصحية في بيشة للتحقيق

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة الصحة في محافظة بيشة، بإحالة 6 موظفين يعملون بالمراكز الصحية بالمحافظة، للتحقيق، خلال زيارات ميدانية، بسبب تدني مستوى النظافة، وضعف إجراءات مكافحة العدوى.

وقالت الوزارة اليوم الأربعاء، إنه تم إحالة مشرف قطاع صحي، واثنين مدراء مراكز صحية، ومشرف فني، ومشرفتي تمريض، للتحقيق.

وأضافت : وذلك نتيجة تدني مستوى النظافة، وضعف إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة، بالاضافة إلى عدم الالتزام بمواعيد الدوام والزي الرسمي.