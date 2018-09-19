نورة الرديني: المرأة السعودية أثبتت جدارتها وجديتها بالعمل
قالت مديرة برامج التوطين النسائي بوزارة العمل ” نورة الرديني ” ، اليوم الأربعاء، أن أغلب السعوديات يفضلن العمل المكتبي أكثر من الميداني.
وأضافت ” الرديني ” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” سيدتي ” المذاع عبر قناة ” روتانا خليجية ” ، أن الوزارة قدمت برامج تدريبية خاصة بمجال العمل للنساء، والمرأة السعودية أثبتت جدارتها وجديتها وأيضا التزامها في العمل.
وأكملت ” مديرة برامج التوطين النسائي ” ، أن معايير اختيار الموظفات السعوديات تتوقف على جدية المتقدمة للوظيفة، وكذلك الراتب المجزي، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بأن يكون العمل به تطور وظيفي غير روتيني ووجود تدريب مستمر، بالإضافة إلى أن يكون العمل بالقرب من المسكن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33919 ] نشر منذ 56 دقيقة
فعلآ والله
ماتوقعتهن كذا
طلعو مبدعااااات
العالم كله أنبهر من المرأه السعودية
أثبتت وبجدارة قوتها وأبداعها في جميع المجالات
باالتوفيق وللأمام👍👍👍
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 48 دقيقة
هذا صحيح
والله فى نساء سعوديات عملهم ومجهودهم وإختراعتهم أفضل من رجال كثير .. الرجال يجلسون على الشيشة والقهاوى وتفحيط بالشوارع ومعاكسات بالأسواق شوية صيع .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33919 ] نشر منذ 41 دقيقة
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
alfahd42[ عدد التعليقات: 18767 ] نشر منذ 35 دقيقة
الصايع انت ووجهك يا اداة ايران
نسائنا فيهن خير ورجالنا
بس انت اطلع منها يا ملعوب عليه
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 21 دقيقة
42 يا أبن داعش ياخسيس ياندل يا أبن الحرام والله أجى ألعب فيك للصبح لغايت ماتصارخ وتبكى .
ولد الديره[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ 12 دقيقة
هههههه
إذا هو من أبناء داعش انت من أبناء ليلة الطفيه ما تعرف ابوك