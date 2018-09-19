نورة الرديني: المرأة السعودية أثبتت جدارتها وجديتها بالعمل

علي القحطاني(صدى):

قالت مديرة برامج التوطين النسائي بوزارة العمل ” نورة الرديني ” ، اليوم الأربعاء، أن أغلب السعوديات يفضلن العمل المكتبي أكثر من الميداني.

وأضافت ” الرديني ” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” سيدتي ” المذاع عبر قناة ” روتانا خليجية ” ، أن الوزارة قدمت برامج تدريبية خاصة بمجال العمل للنساء، والمرأة السعودية أثبتت جدارتها وجديتها وأيضا التزامها في العمل.

وأكملت ” مديرة برامج التوطين النسائي ” ، أن معايير اختيار الموظفات السعوديات تتوقف على جدية المتقدمة للوظيفة، وكذلك الراتب المجزي، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بأن يكون العمل به تطور وظيفي غير روتيني ووجود تدريب مستمر، بالإضافة إلى أن يكون العمل بالقرب من المسكن.