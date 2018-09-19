أهالي الهفوف يودعون ” طفل الباص ” بعد يومين من وفاته.. ووالده يتنازل عن حقه
قام أهالي بمدينة الهفوف اليوم بتشييع جثمان ” طفل الباص ” ، الذي توفي يوم الأحد الماضي اختناقا داخل حافلة نقل مدرسي خاصة.
وسادت حالة من الحزن على أسرة الطفل وكافة الحاضرين الذين شاركوا الأسرة في مصابهم الجلل بعد أن تسلموا جثمانه من مستشفى القطيف المركزي.
وكشفت مصادر أن والد الطفل الذي توفي الأحد الماضي اختناقاً في حافلة نقل مدرسي خاصة بعد أن نسيه السائق بداخلها قد سجل تنازلاً في النيابة العامة بالقطيف عن الحق الخاص تجاه سائق الحافلة.
كما تلقت مدارس محافظة القطيف تعميماً يشدد على قادة المدارس بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بما فيها إبلاغ الأسر بتغيب الابن قبل نهاية الحصة الأولى ورصد الغياب في نظام نور، وحمّل التعميم قادة المدارس في جميع المراحل المسؤولية الشخصية عن تنفيذ ما جاء في التعميم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33919 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه
ويصبر أمه وأبوه.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31516 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين
ويعوض اهله خير
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2014 ] نشر منذ 17 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم،،
إنا لله و إنا اليه راجعون،،
الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته و يصبرأهله ويجبر مصيبتهم.