أهالي الهفوف يودعون ” طفل الباص ” بعد يومين من وفاته.. ووالده يتنازل عن حقه

نايف السالم(صدى):

قام أهالي بمدينة الهفوف اليوم بتشييع جثمان ” طفل الباص ” ، الذي توفي يوم الأحد الماضي اختناقا داخل حافلة نقل مدرسي خاصة.

وسادت حالة من الحزن على أسرة الطفل وكافة الحاضرين الذين شاركوا الأسرة في مصابهم الجلل بعد أن تسلموا جثمانه من مستشفى القطيف المركزي.

وكشفت مصادر أن والد الطفل الذي توفي الأحد الماضي اختناقاً في حافلة نقل مدرسي خاصة بعد أن نسيه السائق بداخلها قد سجل تنازلاً في النيابة العامة بالقطيف عن الحق الخاص تجاه سائق الحافلة.

كما تلقت مدارس محافظة القطيف تعميماً يشدد على قادة المدارس بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بما فيها إبلاغ الأسر بتغيب الابن قبل نهاية الحصة الأولى ورصد الغياب في نظام نور، وحمّل التعميم قادة المدارس في جميع المراحل المسؤولية الشخصية عن تنفيذ ما جاء في التعميم.