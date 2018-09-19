بالصور.. مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينفذ برنامج الإسعافات الأولية بحضور 50 سيدة

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بالنادي الاجتماعي النسائي بالتعاون مع المركز الصحي بالجموم برنامج الإسعافات الأولية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية وذلك بهدف توعية المجتمع بأساسياتها.

اشتمل البرنامج على محاضرة توعوية قدمتها بالتناوب الدكتورة دينا عبدالمنعم وأخصائية التمريض شذى اللحياني وتحدثتا عن عدة محاور من ضمنها التسمم بالمواد الكيمياوية والقواعد العامة لإسعافات حالات التسمم ، كماتناولت المحاضرة أنواع الجروح التي تصيب الإنسان وطريقة التعامل مع كل نوع ، وكذلك التصرف السليم في حال إصابة الشخص بانخفاض ضغط الدم والهبوط السكري ، وفي حالات الاختناق

وفي نهاية البرنامج أجابت عن استفسارات الحضور حضر البرنامج ٥٠ سيدة.