” القيصومة ” ضمن 15 مدينة عربية الأشد حرارة في العالم

عادل الحربي (صدى):

جاءت مدينة القيصومة، ضمن أعلى المدن العربية في درجات الحرارة على مستوى العالم في آخر 24 ساعة، حيث وصلت درجة الحرارة فيها إلى 46درجة مئوية.

وجاء في المركز الأول مدينة متربة الكويتية بحرارة وصلت إلى 47.8 مئوية، والمركز الثاني مدينة الناصرية العراقية بـ47.6 مئوية، بحسب نشرة الطقس العالمية.

كما جاء في المركز الثالث مدينة البصرة العراقية بحرارة وصلت إلى 47.1 درجة مئوية، وشمل التصنيف أيضا 9 مدن كويتية، و5 مدن عراقية.