اعتراض صاروخ باليستي فوق سماء جازان
اعترضت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم، صاروخًا باليستيًا أطلق فوق سماء منطقة جازان.
وأطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الصاروخ الباليستي من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، وينتظر أن تكشف قيادة التحالف العربي المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا لصواريخ باتريوت الأمريكية .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب تدخل الجيش الأمريكى فورا على الحدود مع اليمن .
alfahd42[ عدد التعليقات: 18767 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهوب شغلك يا ملعوب عليك
حدودنا نحرسها بابنائنا وارواحنا
انت روح للحسينيه حقتك وانقلها لايران ابرك لك
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 2 ساعتين
القوات الأمريكية مشتركة مع القوات السعودية لحماية الوطن هذا إتفاق عسكرى دفاعى مشترك .. أخرص أسكوت لا تكتر فى الكلام ياجاهل .
alfahd42[ عدد التعليقات: 18767 ] نشر منذ 2 ساعتين
الجاهل من يحسب انه بيمشي فكره والاعيبه علينا واولها انه ملعوب عليك
الاتفاقيه من كذبك
دولتنا تشتري السلاح وتسلمه لابنائها للدفاع عن اراضيها حتى صواريخ سكود اللي تصيد صواريخهم يطلقونها ابنائنا ياغبي روح تعلم في حسينيتك مره اخرى
alfahd42[ عدد التعليقات: 18767 ] نشر منذ 1 ساعة
قال ايش قال ملعوب علينا ملعوب عليك لوحدك من اسيادك
alfahd42[ عدد التعليقات: 18767 ] نشر منذ 1 ساعة
كل كتاباتك تدل على انك حاقد على الوطن والمواطن
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 1 ساعة
القوات الأمريكية من ضمن القوات المشتركة من حقهم الدفاع عن الوطن ياخسيس يا نذل .. أسكوت وتدخل فى أمور وزارة الدفاع المشترك يانجس .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2014 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم من أرادنا وبلادنا وقيادتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره وإجعل تبيره تدمير عليه..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2014 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم من أرادنا وبلادنا وقيادتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره وإجعل تبيره تدمير عليه..
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 1 ساعة
يجب على كل مواطن سعودى أن يقدم التحية والشكر للجيش الأمريكى المشترك فى حماية الوطن مع الجيش السعودى , الجيش الأمريكى يضحى بأولادة من أجل حماية أراضى السعودية .. شكرا لهم حماهم الله جميعا .
alfahd42[ عدد التعليقات: 18767 ] نشر منذ 37 دقيقة
ياحمار الشكر بس للجيش الامريكي
وهم من يضحون با ولادهم من اجل السعوديه
يعني جيشنا لاشكر ولا شي وعيالنا ماماتو من اجل تراب الوطن
خسران كلمه في ابنائنا
بعدين ياغبي متى سمعت عن عسكري امريكي مات يدافع عن السعودية
بينما كل كم يوم وواحد من ابنائنا مستشهد دون حدود الوطن
انقلع يا ملعوب عليه من معممينه ولعد تفتح فمك بكلمه
alfahd42[ عدد التعليقات: 18767 ] نشر منذ 34 دقيقة
انقلع قلعك الله واشكالك
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 33 دقيقة
……….أنا قلت الشكر والتحية للجيش الأمريكى مع الجيش السعودى…….
alfahd42[ عدد التعليقات: 18767 ] نشر منذ 27 دقيقة
كتابتك فوق وكلن يقرأها واسلوبك واضح زي وجهك ملعوب عليه
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 25 دقيقة
والله إذا ما سكت وخرصت يانجس يا نذل لأجى ألعب فيك .
ولد الديره[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ 20 دقيقة
ملعوب علينا هذا شيعي إيراني واضح من كتابته الركيكة للغة العربية
انتبهوا منه يا اخوان
ولد الديره[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ 18 دقيقة
بيض الله وجهك يا الفهد
ما قصرت مع ابن الكلب هذا
بغيت أسألك يا ملعوب فيك
تعرف من هو ابوك
بكرة من بيتمتع فيها
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 15 دقيقة
إحنا ولاد الديرة .. هؤلاء الشيعة وداعش النجسين يريدون تخريب علاقتنا مع أمريكا والدول الحليفة .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 8 دقائق
هادولى الخوارج الكلاب أمثلكم يانجسين يولاد الحرام أنتم ورجال الدين المنافقين الدواعش مصيركم لرمى الكلاب .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31516 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يرد كيدهم في نحورهم
ولد الديره[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ 5 دقائق
كذاب في وجهك انت شيعي ….
والاي بي حقك جاي من برا السعودية
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2014 ] نشر منذ 3 دقائق
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ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 2 دقيقتين
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