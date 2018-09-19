متى يتم إيداع الدعم من الصندوق العقاري للمقترض؟

علي القحطاني (صدى):

كشف الصندوق العقاري، عن موعد إيداع الدعم من الصندوق للمقترض وذلك بعد توقيع المستفيد عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق.

وقال أحد المواطنين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” متى يتم ايداع الدعم من الصندوق للمقترض ؟ ولماذا لايكون ايصال الدعم من الصندوق للبنك مباشرة . بدلاً من سحب كامل المبلغ من حساب المستفيد ” .

وردّ حساب العناية بالمستفيدين الخاص بالصندوق على المتسائل، قائلًا : ” بعد توقيع عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق العقاري، سوف يتم إيداع مبلغ الدعم في حسابك خلال مدة أقصاها يومين عمل من تاريخ سحب القسط إن شاء الله ” .