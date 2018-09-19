متى يتم إيداع الدعم من الصندوق العقاري للمقترض؟
كشف الصندوق العقاري، عن موعد إيداع الدعم من الصندوق للمقترض وذلك بعد توقيع المستفيد عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق.
وقال أحد المواطنين في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” متى يتم ايداع الدعم من الصندوق للمقترض ؟ ولماذا لايكون ايصال الدعم من الصندوق للبنك مباشرة . بدلاً من سحب كامل المبلغ من حساب المستفيد ” .
وردّ حساب العناية بالمستفيدين الخاص بالصندوق على المتسائل، قائلًا : ” بعد توقيع عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق العقاري، سوف يتم إيداع مبلغ الدعم في حسابك خلال مدة أقصاها يومين عمل من تاريخ سحب القسط إن شاء الله ” .
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